شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجموعة السبع تدعو لمحاسبة الرئيس الروسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتّهم قادة دول مجموعة السبع مساء الإثنين، روسيا بارتكاب "جريمة حرب" باستهدافها بضربة صاروخية "شنيعة" مركز تسوّق في وسط أوكرانيا، في قصف أوقع في حصيلة أولية 13 قتيلاً على الأقلّ.



وقال القادة المجتمعون في قمّة في جنوب ألمانيا في بيان مشترك إنّ "الهجمات العشوائية ضدّ مدنيين أبرياء تشكّل جريمة حرب"، مؤكّدين أنّ مجموعة السبع "تدين بشدّة الهجوم الشنيع"، وتؤكّد على وجوب "محاسبة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.