شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب العدل: التمثيل الواسع لكافة الأطياف بالحوار الوطنى يدعم خطة الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن الحوار الوطني يمثل خطوة إيجابية للنقاش حول حل التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة، في ظل التطلع إلى جمهورية جديدة، مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول إلى مصر تتسع للجميع ومستقبل أفضل مختلف يستحقه المواطن المصري وتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسى.

وأشار رئيس حزب العدل، إلى أن الحزب شكّل لجنة لإعداد ملفات الحوار الوطني، ستعرض مع انطلاقه، موضحا أن الحزب يرفع مبدأ التنسيق والعمل جنبا إلى جنب مع كافة الشركاء من كافة الأطياف، وتشمل المحاور التي يعمل عليها اقتصادية وسياسية أو اجتماعية وبيئية والإصلاح الهيكلي، كما أن الحزب سيقدم رؤية حول الإصلاح السياسى وضرورة تعديل قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وسنقدم مقترحات لتعديل قانون الأحزاب، بجانب قانون الانتخابات المحلية والإدارة المحلية، وتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، فيما يخص إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي.

ولفت إلى أن الحوار يزيد من فرص جمع شمل كافة أطياف المجتمع المصري، وخطوة جديدة نحو انطلاقة سياسية مختلفة خلال الفترة القادمة، مبديا ثقته في تكليف الاستاذ ضياء رشوان كمنسق عام للحوار الوطنى والاكاديمية الوطنية للشباب لإدارة الحوار بشكل احترافى، خاصة وأنه السبيل الوحيد للاستقرار والانطلاق نحو المستقبل.