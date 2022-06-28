شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الصين عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحثت على بذل جهود حقيقية من أجل السلام في الشرق الأوسط، كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للحيلولة دون تحول القضية عن مسارها بشكل كامل.

جاء ذلك في كلمة لمندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون خلال مؤتمر لمجلس الأمن عن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال المبعوث الصيني إن استمرار التوسع في المستوطنات الإسرائيلية والتعدي على الأراضي الفلسطينية والموارد الطبيعية، يقوّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مضيفا "كل شبر من التوسع الاستيطاني يزيد من صعوبة تحقيق حل الدولتين"، وحث الاحتلال الإسرائيلي على وقف كل الأنشطة الاستيطانية.

وتابع "الصين تدين بشدة استمرار العنف من قبل قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين، والذي أسفر عن خسائر فادحة في صفوف الفلسطينيين، من بينهم الأطفال"، مضيفا "قضية فلسطين هي اختبار حقيقي للعدالة والنزاهة الدوليتين"، مشددا على أن الإدارة المجزأة للأزمة لا يمكن أن تحل محل تسوية شاملة وعادلة.

وأوضح أن الصين تحث المجتمع الدولي خاصة الأطراف المؤثرة المعنية على بذل جهود حقيقية من أجل عملية السلام في الشرق الأوسط، كما حث سلطات الاحتلال على إجراء تحقيق جنائي في أسرع وقت ممكن في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، ونشر نتائجه من أجل ضمان المساءلة.