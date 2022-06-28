شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز تصريحات مادورو للرئيس الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده مستعدة لقبول شركات النفط والغاز الفرنسية التي ترغب في العمل على تصدير المواد الخام إلى أوروبا.



وقال مادورو في كلمة بثتها قناة تلفزيون فنزويلا: "الرئيس إيمانويل ماكرون، فنزويلا مستعدة لقبول أي شركة فرنسية ترغب في إنتاج النفط والغاز للسوق الأوروبية والعالمية".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن باريس دعت في قمة مجموعة السبع في ألمانيا إلى توسيع مصادر توريد المواد الخام، في إشارة إلى العودة إلى سوق الطاقة في إيران وفنزويلا.