اليوم.. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بناء على طلب أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا بشأن أوكرانيا اليوم الثلاثاء، حسبما أعلنته مصادر.



وبحسب المصادر فإن الاجتماع سيتركز حول "الحفاظ على السلام والأمن في أوكرانيا".

ونقلت وكالة "تاس" عن مصادر في مجلس الأمن الدولي، أن الاجتماع يأتي بناء على طلب كييف، التي قدمت تقارير عن تكثيف الهجمات الصاروخية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك في كريمنشوك.

وفي وقت سابق، قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، إن الوضع في كريمنشوك يشبه الاستفزاز في بوتشا.