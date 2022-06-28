شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد وفيات حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الأردنية ارتفاع ضحايا كارثة تسرب غاز سام من صهريج بمدينة العقبة، إلى 13 حالة وفاة و260 إصابة.



وقال النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الأردنية ووزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشّبول، إن "نحو 130 مصابًا بحادث العقبة لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات".

وكان محافظ العقبة الأردنية محمد الرفايعة، أكد في تصريحات صحفية، تسرب مادة الغاز السام إثر سقوط وانفجار صهريج غاز سام في الميناء الصناعي بالعقبة.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، الإثنين: "في أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة في أثناء نقله، مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع".

وأشار السرطاوي إلى أنه جرى على الفور عزل المنطقة وبدأ المختصون بالتعامل مع الحادثة فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات إلى المستشفى وجميعهم قيد العلاج.

وأكدت وسائل إعلام أردنية، السيطرة على حادثة تسرب الغاز، مشيرة إلى أنه جرى الاستعانة بالمستشفى الميداني في العقبة لاستقبال المصابين.

وروى فيصل الشبول، وزير الإعلام الأردني، كواليس حادث تسرب غاز الكلورين من صهريج في ميناء العقبة.

ووصف "الشبول" الحادث، بـ"الكارثة"، موضحًا أن التسرب جاء نتيجة "سقوط صهريج مرفوع محمل بالكلورين للتصدير"، حتى انفجر.

وأشار "الشبول" إلى أن الكلورين هو غاز سام، ويتسبب في حدوث حالات اختناق، مشددًا على أن "كل من كان في موقع الحادث هو في خطر".

وتابع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، مستجدات حادثة تسرب الغاز السام بميناء العقبة أولاً بأول، من غرفة العمليات في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وقدم تعازيه لأسر وذوي الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وترأس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اجتماعاً في غرفة العمليَّات بمحافظة العقبة، بحضور وزيريّ الدَّاخليَّة والصحَّة ومدير الخدمات الطبية الملكية والمسؤولين في العقبة؛ للوقوف على حيثيَّات حادث سقوط وانفجار صهريج الغاز، والجهود المبذولة للتَّعامل معه، موجها بفتح تحقيق بالحادث، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وتعاملت الأجهزة المعنية مع حادث التسرب وعزلت المنطقة المتأثرة من خلال فرض طوق بمسافة 500 متر، وإخلاء الشاطئ الجنوبي من المتواجدين، وتم فتح المستشفى الميداني وإسعاف الحالات المتأثرة، وجرى إرسال 4 طائرات إخلاء من قبل القوات المسلحة - الجيش العربي، لتكون على أهبة الاستعداد لإخلاء أي إصابات خطيرة.

كما قام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بتوحيد الجهود الرسمية وتنسيقها بين مختلف المؤسسات والجهات المعنية، وذلك بتفعيل خطط الطوارئ ذات العلاقة، ودعا جميع وسائل الإعلام والأخوة المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم نشر أي أخبار ما لم تكن صادرة من المراجع المختصة.

وأعلنت مديرية صحة العقبة الأردنية امتلاء مستشفيات المدينة، بعد وصولها إلى الطاقة الاستيعابية القصوى.

ووفقا للتلفزيون الأردني، دعا مدير صحة العقبة، سكان العقبة لإغلاق النوافذ والالتزام بمنازلهم.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشّبول، أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وجه بتشكيل فريق تحقيق بحادثة سقوط وانفجار صهريج الغاز بميناء العقبة برئاسة وزير الداخليَّة مازن الفراية.

وناشد الوزير المواطنين بعدم الاقتراب من مكان الحادث، معلنا عن إرسال تعزيزات طبية إلى العقبة تشمل أسرّة وغير ذلك.

وفور الانفجار، انبثق غاز أصفر اللون بسرعة هائلة على متن السفينة، قبل أن يهرع عدد من العاملين مبتعدين عن مكان الحادث.

فيما أعلنت إدارة الدوريات الخارجية في الأردن، قطع حركة السير أمام المركبات المتوجهة إلى مدينة العقبة، ومنعها من المسير نهائيا لحين الانتهاء من التعامل مع حادثة تسرّب الغاز من أحد الصهاريج في ميناء العقبة حفاظا على سلامة المواطنين.

ودعت جميع مستخدمي الطرق الخارجية / طريق الجمرك ما قبل مدينة العقبة وطريق وادي عربة باتجاه العقبة والطريق الخلفي / الكيلو 7 وسائقي مركبات الشحن إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع رجال الأمن الموجودين في الموقع.