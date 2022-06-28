وكالة: العثور على جثث 40 شخصًا على الأقل داخل شاحنة في ولاية تكساس الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

عثرت السلطات الأمريكية، الثلاثاء، على ما لا يقل عن 46 شخصا في شاحنة بسان أنطونيو في ولاية تكساس وفقا لرويترز.



وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصدر مقرب من التحقيق، أنه "تم العثور على ما لا يقل عن 46 شخصا موتى في شاحنة في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية".

وقالت قناة (دبليو.أو.إيه.آي) التلفزيونية في سان أنطونيو إن "هؤلاء كانوا مهاجرين وإن الشرطة تحقق في الأمر"..

وقالت قناة (كيه.إس.إيه.تي) التلفزيونية إنه "تم العثور على الشاحنة بجوار خطوط للسكك الحديدية في حي ساوث وست سايد بالمدينة".

ولم ترد شرطة سان أنطونيو على الفور على طلب للتعليق.

وأظهرت صور نشرها مراسل (كيه.إس.إيه.تي) على تويتر عدة سيارات شرطة وسيارات إسعاف تحيط بشاحنة كبيرة.