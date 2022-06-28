شكرا لقرائتكم خبر عن 15 قتيلا في ضربة جوية روسية على مركز تسوق بوسط أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم ولا يزال 40 آخرون في عداد المفقودين بعد أن أصاب صاروخ روسي مركزا تجاريا مزدحما في مدينة كريمنشوك بوسط أوكرانيا يوم الاثنين، وفقا لمسؤولين محليين.

وقال مكتب المدعي العام إن 59 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم نصفهم تقريبا في حالة خطيرة.

وألقت أوكرانيا باللوم على روسيا في الهجوم قائلة إنه تم استخدام صواريخ جو-أرض من طراز "إكس22-" أطلقت من قاذفات "تو22-" بعيدة المدى.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تيلجرام: "أطلق المحتلون صواريخ على مركز تسوق حيث كان هناك أكثر من ألف مدني"، وشارك أيضا مقطع فيديو يظهر أعمدة داكنة من الدخان تتصاعد من مبنى محترق.

وكثف زيلينسكي من دعواته للغرب لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي حديثة، مؤكدا أن أوكرانيا قدمت بالفعل الطلب قبل بدء الحرب، وكذلك بعد الغزو الروسي مباشرة.

وقال زيلينسكي: "الأشخاص الذين كانوا في المركز التجاري في كريمنشوك يستحقون نفس الأمن الذي يستحقه الأشخاص في أي مركز تجاري في العالم، سواء في مكان ما في فيلادلفيا أو تل أبيب، أو في مركز تسوق في دريسدن".

ووصف زيلينسكي روسيا بأنها "أكبر منظمة إرهابية في العالم"، وقال إن "شراء أو نقل النفط الروسي، أو الحفاظ على اتصالات مع البنوك الروسية، أو دفع الضرائب أو الرسوم الجمركية للدولة الروسية" هو بمثابة دعم للإرهاب.

وسرعان ما أعقب ذلك إدانة دولية لهجوم كريمنشوك، حيث أصدر قادة مجموعة الدول الصناعية السبع بيانا مشتركا وصفوا فيه "الهجوم البغيض" بأنه "جريمة حرب".

وجاء في بيان أصدره مساء الاثنين المشاركون في قمة مجموعة السبع المنعقدة في جبال الألب البافارية: "تشكل الهجمات العشوائية على المدنيين الأبرياء جريمة حرب. سيتم محاسبة الرئيس الروسي بوتين والمسؤولين عن ذلك".

وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن على تويتر أن "هجوم روسيا على المدنيين في مركز تجاري قاس. نحن نتضامن مع الشعب الأوكراني"، في حين تحدث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن "ضربة عشوائية مروعة بصواريخ روسية"، واعدا أوكرانيا بمواصلة الدعم. وكتب على تويتر "تكتيكات التخويف والترهيب الروسية لن تنجح أبدا".

وسيجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة هجوم كريمنشوك في نيويورك مساء اليوم الثلاثاء، وفقا لمصادر دبلوماسية.

وفي أماكن أخرى من أوكرانيا يوم الاثنين، قتلت القوات الروسية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا في منطقة ميكولاييف، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.