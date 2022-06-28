شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 9896 إصابة بكورونا في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت كوريا الجنوبية 9896 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينها 119 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، وفقا لما ذكرته الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 18 مليونا و339 ألفا و319 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وانخفضت حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية بشكل مطرد لتبقى أقل من 10 آلاف حالة منذ 10 يونيو بعد أن وصلت إلى أكثر من 620 ألفا في منتصف مارس.

ووصل عدد الحالات الحرجة إلى 62مريضا، بانخفاض قدره 6 مرضى عن اليوم السابق.

وسجلت البلاد 5 وفيات إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و530.