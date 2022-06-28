شكرا لقرائتكم خبر عن تكساس.. العثور على جثث 40 شخصا على الأقل في شاحنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول مطلع بسلطات إنفاذ القانون إنه تم العثور على ما لا يقل عن 40 شخصا موتى في مقطورة شاحنة في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية يوم الاثنين.

وقالت قناة (كيه.إس.إيه.تي) التلفزيونية في سان أنطونيو نقلا عن مصادر بشرطة المدينة إنه تم العثور على 42 شخصا موتى داخل المقطورة.

وذكرت القناة أنه تم العثور على الشاحنة بجوار خطوط للسكك الحديدية في حي ساوث وست سايد بالمدينة.

ولم ترد شرطة سان أنطونيو على الفور على طلب للتعليق.

وأظهرت صور نشرها مراسل (كيه.إس.إيه.تي) على تويتر عدة سيارات شرطة وسيارات إسعاف تحيط بشاحنة كبيرة.