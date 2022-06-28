عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الضربات الروسية الأخيرة في أوكرانيا

الثلاثاء 28 يونيو 2022

الخليج 365

دعت أوكرانيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الروسية الأخيرة على أهداف مدنية، وفق ما أفادت رئاسة الهيئة الأممية الإثنين، مشيرة إلى أن الجلسة ستعقد مساء الثلاثاء.



وقال متحدث باسم البعثة الألبانية التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إنّ الضربة الصاروخية التي استهدفت مركزاً تجارياً في مدينة كريمنتشوك بوسط البلاد ”هي المحور الرئيسي“ للاجتماع المقرّر عقده الثلاثاء عند الساعة 19:00 ت غ.

وأضاف المتحدث أنّ ”القصف في جميع أنحاء كييف“ الأحد والذي طال مجمّعاً سكنياً ستتم مناقشته أيضاً خلال الاجتماع.

وندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين بقصف القوات الروسية مركز تسوّق في مدينة كريمنتشوك في وسط البلاد، واصفاً الضربة التي أوقعت في حصيلة أولية 13 قتيلاً بأنّها ”عمل إرهابي سافر“.

وأتى تصريح زيلينسكي بعد تقارير عن ضربتين أخريين في شرق البلاد أسفرتا عن مقتل 12 شخصاً على الأقل، مع اتهام مسؤولين أوكرانيين موسكو بتعمّد استهداف المدنيين.

واعتبر زيلينسكي في كلمته المسائية على تلغرام الضربة الروسية على مركز التسوّق بأنّها واحدة ”من أكبر الأعمال الإرهابية السافرة في تاريخ أوروبا“.

وأضاف أنّ القصف استهدف ”بلدة مسالمة ومركز تسوّق عادياً (…) بداخله نساء وأطفال ومدنيون عاديون“.

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الأوكراني أنّ ضربة كريمنتشوك كان مخططاً لها لتتزامن مع وقت الذروة في المركز التجاري لكي تتسبّب بأكبر عدد من الضحايا.

واستدعى الهجوم تنديداً من الأمم المتحدة وزعماء العالم.

وفي هجوم منفصل الإثنين، أدت ضربات روسية الى مقتل ثمانية مدنيين على الأقل في مدنية ليسيتشانك بينما كانوا يتزوّدون بالمياه، وفق حاكم المنطقة سيرغي غايداي.

وأدّت ضربة في خاركيف الى مقتل أربعة اشخاص وجرح 19 بينهم أربعة أطفال، وفق أوليغ سينيغوبوف رئيس الإدارة المدنية في المدينة.

وقال في بيان على تلغرام إنّ ”العدو يتعمّد ترهيب المدنيين“.

واتّهم قادة دول مجموعة السبع مساء الإثنين روسيا بارتكاب ”جريمة حرب“ باستهدافها بضربة صاروخية ”شنيعة“ مركز تسوّق في وسط أوكرانيا، في قصف أوقع في حصيلة أولية 13 قتيلاً على الأقلّ.

وقال القادة المجتمعون في قمّة في جنوب ألمانيا في بيان مشترك إنّ ”الهجمات العشوائية ضدّ مدنيين أبرياء تشكّل جريمة حرب“، مؤكّدين أنّ مجموعة السبع ”تدين بشدّة الهجوم الشنيع“ وتؤكّد على وجوب ”محاسبة“ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.