رونالدو يشارك في الحرب الروسية الأوكرانية بـ"قميصه"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رونالدو يشارك في الحرب الروسية الأوكرانية بـقميصه

الثلاثاء 28 يونيو 2022

الخليج 365

لا تقتصر المشاركة في الحرب على حمل السلاح فقط، وهذا هو حال لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



ووجد اللاعب نفسه فجأة ودون مقدمات يشارك في الحرب الروسية الأوكرانية، عبر مبادرة "أنقذوا أوكرانيا الآن"، التي تم تدشينها في أوكرانيا لمساعدة الجيش منطقة إيفانو فرانكيفسك.

المبادرة أدرجت اللاعب البرتغالي رونالدو ضمن المشاركين في دعم الجيش الأوكراني، عبر طرح قميص وقعه اللاعب في مزاد.

وحسبما ذكرت وكالة (أوكرينفورم) المحلية، فقد تم بيع القميص بأكثر من ألفي يورو، الإثنين.

ولم يتوقف صدى المشاركة باسم رونالدو عند حدود المزاد، لكنه وصل إلى اللاعب نفسه، بحسب مركز المبادرة عبر "فيسبوك".

وقال المركز: "لدينا أخبار لا تصدق! وصلت قصة القميص إلى كريستيانو رونالدو واليوم تلقينا رد الفعل التالي من لاعب كرة القدم الأسطوري".

وجاء رد المهاجم البرتغالي كالتالي: "أتمنى أن يساعد قميصي الذي ارتديته في مواجهة أوكرانيا عام 2019 الشباب في الحصول على مستقبل أفضل وأريد أن أهنئ الاتحاد الأوكراني لكرة القدم. لهذا العمل. إنني أصلي من أجل السلام".

وبيع قميص كريستيانو الموقع بمبلغ 70 ألف هريفنا (العملة الأوكرانية المحلية) في المزاد الخيري، أي ما يقدر بحوالي 2200 يورو.

وستستخدم الأموال التي تم الحصول عليها لشراء الأدوية لعناصر الجيش، حسب القائمين على المبادرة.

وأضاف المصدر أن القميص الذي وقعه اللاعب البرتغالي الشهير في مباراة البرتغال وأوكرانيا في 22 مارس/آذار 2019 في لشبونة، يخص صبيا يبلغ من العمر 14 عامًا من إيفانو فرانكيفسك.