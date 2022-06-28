شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن خليجي ومواساة في ضحايا ميناء العقبة الأردني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت دول مجلس التعاون الخليجي ، أمس الإثنين، وقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية، عقب حادث تسرب غاز من صهريج في ميناء العقبة، وأدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 260 آخرين، بينهم أردنيون وأجانب.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. نايف الحجرف، في بيان له «عن خالص تعازيه للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا، بضحايا ميناء العقبة جراء تسريب صهريج غاز الكلور، الذي وقع اليوم (أمس الإثنين) وتسبب في وقوع عدد من الوفيات والإصابات».

وأكد الحجرف، وقوف مجلس التعاون مع الحكومة والشعب الأردني الشقيق، في هذه اللحظات العصيبة، مقدماً تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، وأن يمنَّ على المصابين بعاجل الشفاء، وأن يحفظَ الأردنَ وشعبَها من كل سوء ومكروه.

وأظهر مقطع فيديو نشره التليفزيون الرسمي نقل الصهريج المحمل بالغاز بواسطة رافعة وسقوطه على سطح سفينة، لينتشر على الفور غاز أصفر اللون.

وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن مدير عام الشركة العامة للصوامع والتموين عماد الطراونة قوله: إن عمليات التفريغ والتوزيع والتشويل توقفت أمس الإثنين وستتوقف اليوم الثلاثاء احترازيا، كما أكد الطراونة على توفر مخزون كاف من القمح.

من جهتها، أعربت مصر عن خالص التعازي وصادق المواساة للأردن في ضحايا الحادث.

وذكر بيان للخارجية المصرية، أن القاهرة تقدم أصدق التعازي لذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لكافة المُصابين، وأكدت على وقوفها مع حكومة وشعب الأردن في هذا المُصاب الأليم.

وكانت الهيئة البحرية الأردنية قد أكدت أن حركة الملاحة في موانئ العقبة مستمرة ولم تتوقف جراء الحادثة.

إلى ذلك، أعربت خارجية مملكة البحرين عن بالغ التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية «الشقيقة».

جاء ذلك في بيان أصدرته ليل الإثنين الوزارة، بحسب وكالة الأنباء «بنا».

وأكدت الخارجية تعاطف مملكة البحرين مع حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المصاب الجلل، داعيةً الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين في هذا الحادث الأليم بالشفاء العاجل.

فيما ذكر وزير الإعلام الأردني، أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة توجه إلى العقبة لمتابعة الحادث، ونقل التليفزيون الرسمي عنه القول: إن رئيس الوزراء شكل فريق تحقيق بحادثة تسرب الغاز في العقبة برئاسة وزير الداخلية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتعاملت الأجهزة المعنية مع حادث التسرب، وعزلت المنطقة المتأثرة من خلال فرض طوق بمسافة 500 متر، وإخلاء الشاطئ الجنوبي من المتواجدين، وتم فتح المستشفى الميداني وإسعاف الحالات المتأثرة، وجرى إرسال 4 طائرات إخلاء من قبل القوات المسلحة الأردنية، لتكون على أُهبة الاستعداد لإخلاء آية إصابات خطيرة.

وتعمل الجهات المعنية حالياً على تطهير مكان الحادث من آثار التسرب، تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها.