شكرا لقرائتكم خبر عن الناطق باسم «التيار الشعبي» محسن النابتي لـ«اليوم»: تونس تتطهر من «الإخوان».. والدستور الجديد يعزز الحريات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال السياسي التونسي والناطق الرسمي باسم التيار الشعبي «محسن النابتي»، إن المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس قيس سعيد التي كشفت تفاصيلها وزارة الداخلية، تؤكد وجود مخطط لإسقاط تونس في فخ العنف والفوضى، مؤكدا في حواره مع (اليوم) أن الشعب التونسي يتطهر تماما من فساد حركة النهضة الإخوانية بعدما كادت تسيطر على مفاصل الدولة، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو من العام الماضي، أنقذت البلاد من إرهاب تنظيم الإخوان الدولي، مشددا على أن ما يقال بأن الدستور الجديد يقلص الحريات في البلاد هو مزاعم إخوانية الغرض منها عدم دخول البلاد في مرحلة جديدة من الاستقرار. واتهم النابتي قوى دولية وإقليمية بمحاولة العبث بأمن الوطن العربي، مؤكدا أن تونس كانت الموقع البديل الأنسب للتنظيم الدولي الإخواني في شمال أفريقيا، بعد سقوطه في مصر، لكن الشعب التونسي انتفض ضد مخططات الجماعة الإرهابية.. فإلى نص الحوار:

• كيف ترى تطور المشهد السياسي التونسي ومحاولات إفساد الدستور الجديد؟

- 25 يوليو 2021 كانت نهاية المطاف لمنظومة الإخوان ومجاميع الفساد المتحالفة معها، حيث وضع الشعب التونسي والرئيس قيس سعيد والمؤسسات السيادية في الدولة حدا لعملية تنكيل بالشعب والدولة استمرت عقدا كاملا، وتصفية هذه التركة من التمكين الإخواني والتغلغل الخارجي والدمار الاقتصادي والاجتماعي وحتى القيمي، ليس عملية سهلة لأن هذا كله هو ضمن شبكات مصالحة متصلة داخليا وخارجيا تدافع الآن بقوة عن مربعات نفوذها، ولكن عموما المشهد يتطور لصالح الشعب والدولة الوطنية ولو بكثير من الصعوبات.

أما عن محاولات إفساد الدستور الجديد فهي تأتي ضمن حلقات الصراع الدائر، فدستور 2014 كان إحدى رافعات مشروع التمكين والفوضى من خلال نظام تفتت فيه السلطة وانعدم التوازن، وظهرت على مؤسسات الدولة بمرور الوقت وجراء الاختراق داخليا وخارجيا بوادر الوهن، ولو استمر الأمر لتفتت هذه المؤسسات وهو جوهر مشروع الإخوان، كذلك تفتت السلطة وضعفها جعل من البلاد بمثابة مربعات نفوذ داخلية وخارجية وطبعا مصالح القوى الداخلية والخارجية متضاربة في أكثر الأحيان فكان المشهد السياسي العام عبارة عن مشهد لدمى متحركة لهذه الشبكات فكانت التحالفات والصراعات تنشأ بأشكال غريبة بناء على تقارب أو تباعد المشغلين للإخوان وبقية مجموعات الفساد.

• هل الدستور الجديد يحافظ على ضمان الحقوق والحريات؟

- مسألة الحقوق والحريات مسألة محسومة في تونس، بل سيتم تعزيزها أكثر في الدستور الجديد، كما أن معركة الاستفتاء على الدستور مفصلية والبقية معارك صغرى، لأن إقامة استفتاء بمشاركة ضعيفة قد تؤدي إلى عودة الإخوان للمشهد ولو بشكل ثانوي.

• من وراء محاولة إفساد مسار 25 يوليو؟

- كل المتضررين من 25 يوليو في الداخل والخارج يريدون إفساد مسارها، أولا الإخوان كتنظيم إرهابي عابر للحدود بعد انهياره في المركز بمصر، وفي كثير من الأقطار العربية، حيث انهارت مؤسساته وجففت تمويلاته وانكشفت شبكاته التي جعلت من تونس أهم مراكزه، وهذا التنظيم هو تنظيم وظيفي يشتغل بالوكالة عند قوى دولية وإقليمية بدورها أرست لها مصالح في تونس وحولتها منطلق لسياساتها في المنطقة، وبالتالي يدافعون عن مصالحهم ووجودهم، وهؤلاء وجدوا في الفساد والاقتصاد الأسود ومنظومة الجريمة المنظمة وغيره خير سند في هذه المعركة، لأن مصالحهم جميعا تقاطعت.

• هل أصاب الرئيس قيس سعيد بقراراته الاستثنائية مثل حل البرلمان؟

- قرارات 25 يوليو كانت حتمية لتونس أي وضع حد لمنظومة فاسدة غير قابلة للاستمرار في دولة وطنية عريقة وشعب يستحق أفضل وكانت له الريادة تاريخيا لا يمكن أن يقبل باستمرار المهزلة، لأن استمرار المنظومة السابقة يعني تحويل تونس إلى دولة فاشلة تتنازعها الميليشيات والحروب الأهلية والمجاعات على غرار كثير من دول المنطقة، وهذا غير ممكن في تونس لذلك كان حتميا إنهاء تلك المنظومة عاجلا أم آجلا ونعتقد في التيار الشعبي أنها عاشت أكثر من وقتها في تونس ولذلك كانت نهايتها أكثر من منتظرة بالنسبة لنا، ولم نجد صعوبة في الموقف.

• لماذا لا تصطف أغلب القوى السياسية خلف الرئيس سعيد، وما مصلحة المعارضة؟

- الحديث عن اصطفاف أغلب القوى السياسية معا حديث مثالي، لأن الجزء الأهم من هؤلاء هم «إخوان» والآن مطلوبون للعدالة بجرائم ترتقي للخيانة العظمى، إضافة إلى مجموعات فساد لا مشروع سياسي لها، وشبكات أخرى تشكل واجهات ليبرالية ويسارية للقوة الصلبة في منظومة الربيع العربي وهم الإخوان والمجموعات التكفيرية، بقية المشهد تم تدميره وخاصة القوى الوطنية تم إنهاكها بالاغتيالات لاثنين من أهم قادتها؛ هما محمد براهمي وشكري بلعيد، إضافة إلى تكفير آخرين من السياسيين المعارضين لإرهاب الإخوان ومن على شاكلتها من التنظيمات المتطرفة، هذه القوى بصدد محاولة استعادة توازنها بعدما تعرضت لضربات قوية.

• هل تشكل الأحزاب والتيارات السياسية قوى ضغط حقيقية على مؤسسة الرئاسة؟

- هناك نوعان من الضغط؛ ضغط إيجابي تمارسه القوى الوطنية المنتصرة لمسار 25 يوليو والتيار الشعبي منها ويتمثل في محاولة إبراز الأولويات والتأكيد عليها مثل ملف المحاسبة والملف الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا في علاقة بالمضامين الدستورية وغيره، وهذا دور وطني مطلوب.

وهناك ضغط الإخوان ومنظومة الفساد وهذا «سلبي»، وأغلبه يتم بالوكالة لأطراف دولية وإقليمية لا تريد لتونس أن تعود لشعبها ولدورها قوميا وإقليميا وإنما تريد أن تبقي عليها ساحة لمصالحها وحقل تجارب لمقاربات فاسدة أدت بدول المنطقة إلى الدمار وبمجتمعات إلى التشريد.

• ما موقف حزب التيار الشعبي من هذه التطورات السياسية؟

- التيار الشعبي كان من أول من دعا بعد انتخابات 2019 إلى ضرورة وضع حد لهذه المنظومة، واعتبر بوضوح أنها غير قابلة للإصلاح من داخلها، ولا بد من حل من خارجها وهو ما حصل في 25 يوليو 2021، ولذلك كل مواقفه في هذا الاتجاه وقد قدمنا تصوراتنا للدستور والقانون الانتخابي ونشارك بفاعلية في الحوار ونستعد للاستفتاء.

• وماذا بشأن منع سفر الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة الإخوانية؟

منع السفر على مرشد جماعة الإخوان بتونس الغنوشي هو إجراء احترازي بعد تقدم التحقيقات في ملف الجهاز السري لحركة النهضة أو ما يعرف في دول المشرق العربي بالتنظيم أو الجهاز الخاص للإخوان المسلمين، وهناك حتى إيقافات تتعلق ببعض المتورطين في تبييض الأموال في هذا الجهاز مؤخرا ونحن ننتظر تقدم التحقيقات القضائية في هذا الملف وغيره من الملفات ذات العلاقة.

• ما آخر تطورات قضية التنظيم السري للنهضة؟

- آخر التطورات هي منع السفر عن كثير من القيادات، منهم الغنوشي، وهروب آخرين أيضا، واختفائهما عن الأنظار وإيقافات خصت المتورطين في قضايا تبييض الأموال في انتظار البقية.

• لمصلحة من تجري محاولة إعادة النهضة وتنظيم الإخوان للخارطة السياسية التونسية؟

- مصلحة إقليمية ودولية وخاصة بعد انطلاق الحرب الأوكرانية وتفجر الصراع الدولي بشكل ضارٍ اشتد الضغط من أجل بقاء الإخوان في المشهد، نظرا إلى كونهم كانوا الحليف الموثوق لأمريكا في حروبها الدولية والإقليمية التي كان العرب أهم ضحاياها، حيث اكتسب تنظيم الإخوان وكل التنظيمات الإرهابية المتفرعة منه خبرات عسكرية واستخباراتية وإمكانات مادية هائلة وعلاقات دولية واسعة كانت نتيجتها خراب الوطن العربي للأسف، ويبدو أنها اللعبة القديمة المتجددة دون أن ننسى قوى إقليمية استثمرت في الإخوان المسلمين وتفاقم نفوذها في الداخل العربي، فدولة مثل تركيا كانت أقصى طموحاتها عقد اتفاقيات تجارية مع دول عربية ومنهم تونس بعد عشر سنوات من حكم الإخوان باتت تحاصر الوطن العربي من كل جهاته، فقواعدها في داخل العمق العراقي والسوري وفي قلب المغرب العربي حيث تحتل غرب ليبيا.

• كيف ترى محاولة تدخل قوى أجنبية بالشؤون الداخلية التونسية؟

- نحن قلقون جدا من حجم التدخل الخارجي، وطالبنا الرئيس قيس سعيد ووزارة الخارجية أكثر من مرة بوضع حد لعربدة بعض السفراء الأجانب، وللأسف نحن نجني ثمار عقد من الفوضى والتدخل السافر والانتهاك، فلا دولة تسمح بهذا الحجم من اللقاءات والاجتماعات لقوى وشخصيات مع سفراء وبعثات أجنبية وهذا السلوك يجب أن ينتهي في تونس، فلسنا ساحة صراع دولي نحن دولة ذات سيادة ونقيم علاقاتنا مع أشقائنا وأصدقائنا وبقية دول العالم على هذا الأساس.

السيادة الوطنية التامة هي عنوان المرحلة القادمة سواء ما تعلق بكتابة دستور وطني خالص دون أي دور خارجي أو في إعادة بناء الدولة ومحاسبة المجرمين فلا مجال للتدخل لإنقاذ أشخاص أذاقوا الشعب الويلات وتورطوا في سفك دماء أبنائنا وأهدروا مقدراتنا ودمروا علاقتنا الخارجية التي يجب إعادة بنائها على قاعدة حفظ المصالح المشتركة وعدم التدخل وتنويعها.

• كيف رأيت مزاعم الإخوان عن وجود انقلاب بتونس؟

- تصريحات «أبواق الإخوان» بخصوص وجود معطيات لديهم حول انقلاب على الرئيس «تبدو في ظاهرها مثارا للسخرية»، فكيف لانقلابيين يكشفون انقلابهم في القنوات قبل حدوثه؟ فـ«الإخوان» وعملاؤهم أهانوا الجيش بتصويره وكأنه فرقة تأخذ أوامرها من الخارج وطبعا هم يدركون أن الجيش التونسي «وطني جمهوري» وليس مجرد ميليشيا كما كانوا يتمنون.

وأتصور أن مخطط الإخوان القادم هو طلب التدخل العسكري الخارجي ضد الجيش التونسي والشعب، كما فعلوا في أقطار عربية أخرى وهو ما لن يحصل في تونس أبدا.

• ما تأثير الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل؟

- الحركة النقابية في تونس «عريقة» وهذا موقف اعتيادي هنا، ولا يشكل أمرا غريبا وحدثا جللا، وحتى محاولات الإخوان الاستثمار فيه باءت بالفشل، فلما تتعاطى قناة تلفزيونية في تغطيتها مع إضراب عمالي كما تتعاطى مع حروب أهلية، فاعلم أنهم كانوا يعولون على الاستثمار في الإضراب، ولكن الدولة والشعب والاتحاد لهم كل الخبرة والقدرة والتجربة حيث تم الإضراب في وضع أكثر من عادي، وتحول الإخوان وقنواتهم إلى مسخرة في الشارع جراء تسويق الأوهام، فهم أغبياء لا يعرفون أن سيناريوهاتهم السابقة لم تعد تنطلي على أحد، وعموما ندعو في التيار الشعبي الحكومة والاتحاد إلى الحوار وهو أفضل السبل.