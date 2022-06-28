شكرا لقرائتكم خبر عن وليامز: خروج المرتزقة من ليبيا مرهون بتشكيل حكومة منتخبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز أن اجتماع اليوم الثلاثاء في جنيف مع رئيسي مجلسي «النواب والأعلى» في ليبيا يستهدف وضع اللمسات الأخيرة ومناقشة التدابير الخاصة بالوثيقة الدستورية.

وقالت وليامز في تصريحات أمس الإثنين وفقا لوكالة الأنباء الليبية «وال»: خلال 23 يوما من المناقشات في العاصمة المصرية القاهرة، تمكن المشاركون بشكل يستحق الثناء من تسوية عدد من القضايا الخلافية بالوثيقة الدستورية.

وعن ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا قالت: سيبقى مرهونا بتشكيل حكومة ليبية منتخبة وممثلة لكل الليبيين. وأضافت وليامز أن أعضاء اللجنة العسكرية «5+5» أقدموا على مناقشة هذه المسألة مبكرا، ومباشرة مع الدول المعنية، وسافروا إلى أنقرة وموسكو، والتقوا في القاهرة مع الدول المجاورة جنوبا مثل السودان والنيجر وتشاد.

وأوضحت أن أعضاء لجنة «5+5» انخرطوا بشكل واسع مع المجتمع الدولي للدفع قدما في اتجاه حل هذه المشكلة، كما أرسلوا رسالة مباشرة للطبقة السياسية في ليبيا أنه كلما طال الانقسام السياسي والنزاع بين ممثلي السلطة التنفيذية سيكون صعبا عليها العمل.

يأتي هذا فيما عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس، جلسة لاستعراض الوضع في ليبيا.

وشهدت الجلسة إحاطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول آخر الأوضاع في البلاد، كما ركزت على «الاضطرابات السياسية المستمرة في ليبيا» والناجمة عن رفض حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.

من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن اجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري في جنيف اليوم في جنيف بشأن الوثيقة الدستورية سيكون فيصلا. مضيفا: لو فشل فيجب أن يكون للمجلس الرئاسي دور باستخدام سلطته السيادية وعدم ترك الأمر للتأجيل، جاء ذلك خلال لقائه مساء الأحد مشائخ وأعيان ليبيا.