شكرا لقرائتكم خبر عن الشراكة الإيرانية الفنزويلية تهدد مصالح واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت مجلة «ناشيونال ريفيو» من التداعيات السلبية للشراكة الإيرانية الفنزويلية على مصالح الولايات المتحدة.

وبحسب مقال لـ «خورخي جرايساتي»، فإن العلاقة المتنامية بين نظام نيكولاس مادورو الفنزويلي والثيوقراطية الإيرانية تساعد النظام في كاراكاس على التحايل على عقوبات الطاقة الأمريكية، لكن الإيرانيين يطالبون في المقابل بمزيد من السيطرة على صناعة النفط الفنزويلية وغيرها من القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية الرئيسية.

وتابع يقول: هذا الشهر، أوضحت حلقتان تطور هذه العلاقة الاستبدادية والمناهضة لأمريكا، تؤكد هذه الحالات أيضًا أن الأمن القومي للولايات المتحدة، وأمن المنطقة ككل، يتضاءل بسبب النفوذ الإيراني الأكبر في فنزويلا.

وأردف يقول: وقعت الحادثة الأولى في بوينس آيرس، عندما احتجزت الحكومة الأرجنتينية طائرة شحن فنزويلية من طراز بوينج 747.

ومضى يقول: بحسب وزير الأمن الأرجنتيني، أنيبال فرنانديز، فقد تم الاستيلاء على الطائرة لأن حكومته تلقت معلومات من وكالات استخبارات أجنبية تفيد بأن بعض أفراد الطاقم مرتبطون بفيلق القدس التابع للحرس الثوري. وأضاف: أدرجت الحكومة الأمريكية فيلق القدس كمنظمة إرهابية منذ 2007، ولذلك صادرت الحكومة الأرجنتينية جوازات سفر أفراد الطاقم الـ 19، 5 منهم يحملون الجنسية الإيرانية.

واستطرد: هذه الطائرة مملوكة لشركة Emtrasur، وهي شركة تابعة لشركة الطيران الفنزويلية Conviasa، والتي تخضع حاليًا لعقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، ومع ذلك، من المعروف الآن أن طائرة بوينج 747 هذه كانت مملوكة سابقًا لشركة ماهان إير الإيرانية، وهي التي فرضت الحكومة الأمريكية عليها عقوبات لتعاونها مع فيلق القدس ونقل المعدات العسكرية على الرحلات الجوية المدنية.

ومضى يقول: وقعت الحلقة الثانية بشأن هذين البلدين في فنزويلا، عندما وصلت ناقلة نفط إيرانية تنقل ما يقرب من مليون برميل من الخام الخفيف لتتم معالجتها في مصافي فنزويلا، وبموجب العقوبات الأمريكية، يُحظر على جميع الشركات الأجنبية إجراء هذا النوع من المعاملات مع الدولة الفنزويلية وشركتها النفطية PDVSA.

وتابع: مع ذلك، على عكس تقريرنا الأول حول هذه المعاملات غير المشروعة في عام 2020، لم تخف السلطات هذه المرة الشحنات الإيرانية إلى فنزويلا، في الواقع، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية التي تسيطر عليها الدولة الأسبوع الماضي أن هذه هي شحنتها الثالثة إلى فنزويلا في الشهر الماضي، هذا دليل واضح على أن عقوبات الطاقة الأمريكية على كل من فنزويلا وإيران لم تعد مجدية فحسب، بل لم تعد تُحترم أو تُخشى بعد الآن.

وبحسب الكاتب، فإن هذا الوضع لا يقتصر على هذين النظامين، حيث تنتهك الصين أيضًا العقوبات الأمريكية بشكل منهجي من خلال شراء معظم إمدادات النفط الإيرانية والفنزويلية بسعر مخفض.

وأردف: يثبت هذا الوضع برمته أن سياسة العقوبات الأمريكية لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، لكي تكون العقوبات فعَّالة، يجب رصدها بشكل منهجي، وتعديلها بشكل فعَّال، وتطبيقها في الوقت المناسب وبطريقة منسقة.

وأشار إلى أنه في حالة فنزويلا، على وجه التحديد، كان على صانعي السياسة الأمريكيين الاعتراف بأن العقوبات تسببت في نقص الوقود في فنزويلا، نظرًا لسوء إدارة البلاد لقطاع النفط، وبالتالي، إنتاج الوقود المحلي المنهار.

وتابع: كان ينبغي لهم أن يروا آنذاك أن هذا الوضع كان يدفع فنزويلا إلى أحضان إيران، حيث كانت طهران تقدم حلا غير شرعي ولكنه فوري لأزمة الوقود في كاراكاس.

وبحسب الكاتب، فمن أجل تجنب ذلك، كان على وزارة الخزانة الأمريكية إصدار إعفاء من العقوبات يسمح للشركات الأجنبية ببيع الوقود إلى فنزويلا، أو على الأقل المشاركة في مبادلات النفط مقابل الغاز مع شركة PDVSA، ومع ذلك، لم يتم اتباع هذه السياسة، نتيجة لذلك، أصبح لإيران الآن شريك مهم للغاية في أمريكا الجنوبية.