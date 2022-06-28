شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو يعتزم زيادة عدد قوات التدخل السريع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج في بروكسل، أمس الإثنين، اعتزام الحلف زيادة عدد قوات التدخل السريع من 40 ألفا إلى 300 ألف جندي.

جاء ذلك قبل انعقاد قمة زعماء دول الحلف (30 دولة) في العاصمة الإسبانية مدريد.

يذكر أن إعادة الهيكلة المزمعة لقوات الانتشار السريع التابعة للناتو هي جزء من نموذج جديد للقوات المسلحة في كل أراضي الحلف، ويتضمن هذا النموذج توفير المزيد من القوات الموضوعة في حالة تأهب قصوى.

وينص النموذج أيضا على تخصيص قوات لمناطق معينة وهو ما يمكن أن يعني إمكانية تخصيص جنود ألمان على سبيل المثال لدعم القوات الليتوانية في حال وقوع هجوم روسي على ليتوانيا.

وستوضع القوات في أوقات السلم تحت قيادة وطنية لكنها يمكن أن تخضع لقيادة القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا، وسينص النموذج على أوقات ثابتة للقوات للاستعداد العملياتي.