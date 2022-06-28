عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل قيادي إرهابي بجماعة متحالفة مع القاعدة في ضربة أمريكية بسوريا

الثلاثاء 28 يونيو 2022

الخليج 365

أعلن الجيش الأمريكي، الثلاثاء، تنفيذ ضربة في محافظة إدلب السورية، الإثنين، استهدفت قياديا بارزا بجماعة إرهابية متحالفة مع تنظيم القاعدة.



وقال الجيش الأمريكي، في بيان، إن الضربة استهدفت أبو حمزة اليمني القيادي البارز في جماعة (حراس الدين) المتحالفة مع القاعدة بينما كان يتنقل بمفرده على دراجة نارية.

وأضاف أن "مراجعة أولية لم تشر إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

وقال الدفاع المدني السوري، وهو منظمة إنسانية، على "تويتر" إن رجلاً قُتل قبل منتصف الليل بقليل بعد استهداف دراجته النارية بصاروخين، مضيفا أنه نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي في مدينة إدلب.

وأبوحمزة اليمني كان أحد المطلوبين للتحالف الدولي، بسبب نشاطه في التنظيم التابع لـ"القاعدة".

و"حراس الدين" هي جماعة تابعة لتنظيم القاعدة ظهرت في سوريا أوائل عام 2018، بعد انفصال عدة فصائل عن هيئة تحرير الشام.

ولا تزال قيادة "حراس الدين" موالية لتنظيم القاعدة الإرهابي حتى الآن، وفقاً لموقع برنامج "المكافآت من أجل العدالة".