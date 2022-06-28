عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العالم مذعور.. أمريكا تعلق على الضربات الروسية في أوكرانيا

الثلاثاء 28 يونيو 2022

الخليج 365

علقت واشنطن على تأكيدات أوكرانية بسقوط قذائف صاروخية روسية على مركز تسويق مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين.



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "العالم مذعور" من الضربة الصاروخية الروسية على مركز تسوق في وسط أوكرانيا والتي خلفت ما لا يقل عن 10 قتلى و40 جريحا.

ووصف الضربة الصاروخية في تغريدة بأنها "الأحدث في سلسلة فظائع".

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل دعم شركائها الأوكرانيين و"محاسبة روسيا، بما في ذلك المسؤولون عن الفظائع".

يأتي ذلك فيما قال مسؤولون أوكرانيون كبار إن ضربة صاروخية روسية أصابت مركزا تجاريا مزدحما في مدينة كريمنشوك بوسط أوكرانيا اليوم، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن شخصين وإصابة 20 آخرين.

وفي لقطات نشرها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، يظهر حريق هائل بمبنى مترامي الأطراف ودخان كثيف يتصاعد إلى السماء، بينما كان مواطنون واقفين في الخارج، فيما لم يتسن لوكالة رويترز التحقق من اللقطات على الفور.

وقال زيلينسكي إن أكثر من ألف شخص كانوا في المركز التجاري وقت الهجوم. ولم يذكر تفاصيل عن الضحايا لكنه قال "من المستحيل حتى تخيل عدد الضحايا".

من جانبه، أشار كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب الرئاسة إلى أن عملية الإنقاذ جارية، مضيفا أن 9 من الجرحى في حالة خطيرة.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تليجرام يقول "من غير المجدي أن نأمل في التزام روسيا باللياقة والإنسانية".

وكريمنشوك مدينة صناعية كان عدد سكانها 217 ألف نسمة قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وتقع على نهر دنيبرو في منطقة بولتافا، وهي موقع أكبر مصفاة لتكرير النفط في أوكرانيا.