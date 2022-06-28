انضمام الحزب الناصرى لتحالف الأحزاب المصرية

وعبر الدكتور محمد أبوالعلا رئيس الحزب الناصرى عن سعادته بالانضمام لتحالف الأحزاب المصرية موجها الشكر والتحية للنائب تيسير مطر وجميع أعضاء تحالف الأحزاب المصرية، وأننا نأمل أن تشهد الفترة المقبلة زخما سياسيا خاصة مع انطلاق مؤتمر الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012