شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوى: عضوية الحوار الوطنى مهمة كبرى.. والتشكيل عبر عن أطياف المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، أنه تشرف بتكليفه لعضوية مجلس أمناء الحوار الوطني، قائلا: "نتمنى أن نكون على قدر هذه المسئولية، وأن نقوم بهذه المهمة الكبرى على أكمل وجه بما فيه صالح الوطن والمواطن" .

وأضاف "عبد القوي"، أن التشكيل راعى التنوع والاختلاف الفكرى والثقافى والسياسى والاقتصادى بين الشخصيات المنضمة للتشكيل، كما أنه عبر عن مختلف أطياف المجتمع المصري، سواء المجتمع المدني أو الإعلاميين، سياسيين قدامى، وقيادات من المرأة والشباب وشيوخ ورجال أعمال، وهو ما يؤكد الحرص في هذا التنوع على جدية الحوار والسعي لخروج بنتائج جادة وإيجايبة لصالح كافة فئات المجتمع .

وشدد أن هناك خطوات جادة في مسار الحوار الوطني، للوصول إلى رؤية تعبر عن الشارع وتلبية احتياجاته، مشيرا إلى أنه سيعقد جلسات مع المجتمع المدني لرسم خارطة طريق الفترة المقبلة والرؤى المطلوبة .

ولفت إلى أن تلك الخطوات تؤكد إيمان الدولة بالديمقراطية، والرأي والرأي الآخر والمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة من خلال الحرص على الاستماع لكافة الأراء في بناء الوطن .