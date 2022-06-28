الارشيف / اخبار العالم

وفيات ومئات المصابين في تسرب غاز سام من صهريج في خليج العقبة الأردني

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - لقي 13 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 200 آخرون، الإثنين 27 يونيو/حزيران 2022، جراء تسرّب غاز سام من صهريج في خليج العقبة الأردني، وفق وسائل إعلام محلية.

بحسب التلفزيون الأردني، فقد أخلي الشاطئ الجنوبي في محافظة العقبة بعد تسرب غاز سام من صهريج، فيما قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي إن مختصين يتعاملون مع تسرب غاز من صهريج في العقبة. 

بحسب الناطق الإعلامي: "فإنه في أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله، مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع".

وأضاف السرطاوي "أنه جرى على الفور عزل المنطقة وبدأ المختصون بالتعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات إلى المستشفى وجميعهم قيد العلاج".

من جانبه، قال محافظ العقبة محمد الرفايعة إنه تمت السيطرة على الحادث.

فيما أكد التلفزيون الأردني أن مكان تسرب الغاز السام بعيد عن المناطق السكنية، موضحاً أن سبب تسرب الغاز لا يزال مجهولاً.

(وكالات)

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا