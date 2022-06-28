شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: انحصار تأثير الغاز في العقبة ولا ضرر على الصحة العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مفوض السياحة والبيئة في الأردن نضال المجالي، انحصار تأثير الغاز السام في العقبة ولا ضرر على الصحة العامة.

وأضاف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الوضع في العقبة تحت السَّيطرة، وكلف وزير الصحَّة بوضع كلِّ الإمكانات اللَّازمة بتصرُّف المستشفيات الموجودة في مدينة العقبة للتَّعامل مع الحادثة، كما كلف وزير الدَّاخليَّة ليرأس فريقاً للتَّحقيق يضمُّ كلَّ جهات الاختصاص؛ للوقوف على ما جرى بدقَّة في هذا الحادث المؤسف، وضمان توفير أقصى درجات السَّلامة العامَّة في الموانئ.

وأشار الخصاونة إلى أن تقديرات الجهات المختصة تشير إلى أن خللاً قد حدث في إحدى الرافعات التي كانت تقوم بالتحميل على إحدى البواخر المغادرة لميناء العقبة الأمر الذي أدى إلى سقوط الخزان الذي يحتوي على مادة الكلورين.

ولفت إلى أنه ورغم ان الأوضاع تحت السيطرة إلا أننا قررنا أن تبقى مسافة معزولة في مكان الحادثة بقطر 4 كيلومترات لساعات اضافية، مؤكدا أن تقديرات الخبراء تفيد بأنه لا يوجد خطر لانتقال الغاز إلى المناطق السكنيّة.

وحدث عصر أمس الاثنين تسرب غاز الكلورين في ميناء العقبة جراء سقوط وانفجار صهريج محتوي على هذه المادة، وتسبب الحادث بوفاة 12 شخصا وإصابة 260 بينهم أردنيون وأجانب، ويتلقى 123 شخصا منهم العلاج في المستشفيات.