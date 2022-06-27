الأمم المتحدة تدخل على خط الصراع في أوكرانيا

وقال دوجاريك: "نحن قلقون بشأن احتدام الأعمال القتالية الذي نشهده".

وأضاف: "نتمنى بشدة أن تستمر المفاوضات ونتوصل إلى اتفاق رغم ما يحدث اليوم".

وأكد أن الأمم المتحدة ترغب في اتفاق شامل لضمان تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وتصدير الحبوب والأسمدة الروسية في أسرع وقت ممكن.



ونوه دوجاريك إلى أن المفاوضات بشأن مثل هذا الاتفاق جارية.