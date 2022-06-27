إيران تكشف: مفاوضات إلغاء الحظر ستبدأ غداً

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات ستبدأ بحضور الفريق الإيراني المفاوض.

وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن إيران ستركز خلال الجولة القادمة من المفاوضات، على القضايا العالقة ذات الصلة برفع الحظر وليس الأبعاد النووية.



وقال: "لن نتفاوض حول القضايا النووية التي تمت مناقشتها في فيينا، وإنما النقاط العالقة ذات الصلة بالغاء الحظر عن البلاد".