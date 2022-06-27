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إيران تكشف: مفاوضات إلغاء الحظر ستبدأ غداً

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر مطلع بوزارة الخارجية الإيرانية بحسب وكالة "ارنا"، بأن مفاوضات إلغاء الحظر، ستبدأ يوم غد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.
وأشار المصدر إلى أن المفاوضات ستبدأ بحضور الفريق الإيراني المفاوض.

وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن إيران ستركز خلال الجولة القادمة من المفاوضات، على القضايا العالقة ذات الصلة برفع الحظر وليس الأبعاد النووية.


وقال: "لن نتفاوض حول القضايا النووية التي تمت مناقشتها في فيينا، وإنما النقاط العالقة ذات الصلة بالغاء الحظر عن البلاد".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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