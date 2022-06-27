الارشيف / اخبار العالم

مصرف الرشيد يعلن اطلاق وجبة جديدة من السلف لفئتين

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مصرف الرشيد يعلن اطلاق وجبة جديدة من السلف لفئتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرشيد، الاثنين، عن اطلاق وجبة جديدة من السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.

وقال المصرف في بيان، إنه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلفة كردت كارد (٣) اضعاف الراتب للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".

 

وأضاف أن "المبلغ المذكور يمكن ان يحصل عليه من يزيد راتبه على (مليون) دينار عراقي لمنتسبي القوات الامنية و(٧٥٠) الف دينار الموظفين"، موضحاً أن "التقديم يتم من خلال تطبيق مصرف الرشيد".

وتابع البيان أنه "بامكان من لديه سلفة سابقة التقديم على بطاقة كرديت كارد والحصول على (٣) اضعاف الراتب يبقى مدور تحت اليد"، مشيراً الى أن "المصرف مستمر برفع السلف الشخصية بعد تدقيق بيانات المستلفين".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا