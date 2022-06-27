شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش مشكلات المطبات العشوائية والطرق والحدائق بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة الدقهلية بشأن مشكلات المحافظة، وذلك فى حضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وعدد من مسئولى المحافظة.

وشهد الاجتماع توجيه عدد من النواب انتقادات إلى محافظ الدقهلية بسبب عدد من القضايا بالمحافظة، والتى تتعلق بخدمات المواطنين.

وكان من بين طلبات الإحاطة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ضحا مصطفى عاصى، بشأن تحويل بعض حدائق المنصورة العامة "حديقة شجرة الدر – حدائق شارع قناة السويس – حدائق شارع الجيش – حديقة الحيوان" إلى أكشاك ومحال.

وقالت النائبة، ضحا عاصى، إن ما تم بشأن حدائق المنصورة يخل بالمساحات الخضراء، فضلا عن قطع النخيل والأشجار المعمرة بهدف إزالة الجزيرة الوسطى بشارع الجمهورية لعمل توسعة للطريق.

كما تضمنت الطلبات، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب أشرف الشبرواى، بشأن تقاعس الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية عن القيام بواجباتهم، الأمر الذى أدى إلى تردى وضعف الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة مثل النظافة، الصحة، التعليم، التضامن الاجتماعى، التموين، إشغالات الشوارع وغلق بعضها والبناء المخالف من حيث الارتفاعات وخاصة بمراكز دكرنس، شربين، بنى عبيد وما أصبحت عليه مدينة المنصور ة من انتشار القمامة، وتهالك شوارعها.

واستعرض النائب أشرف الشبرواى طلب الإحاطة مستعينا بصور فوتوغرافية ترصد حالة الشوارع فى حى غرب المنصورة وما بها من تراكم مياه وقمامة.

كما انتقد الشبراوى قيام المحافظة بإزالة موقف ميت غمر، بعدما تم إنفاق مبالغ ضخمة على إنشائه، مشيراً إلى وجود تفرقة فى تعامل المحافظ مع نواب المحافظة فيما يتعلق بطلبات المواطنين.

وكذلك تضمنت الطلبات ثلاثة طلبات إحاطة مقدمة من النائب مكرم رضوان، أولها بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمنع المواطنين من إقامة المطبات الصناعية العشوائية والتعدى على الطرق العامة سواء التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى أو المحليات أو وزارة الموارد المائية والرى أو حتى التى تمر بين الأراضى الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على حياة المواطنين وأموال الدولة المهدرة فى هذا الشأن.

وأيضا طلب إحاطة بشأن عدم استكمال رصف طريق مصرف عموم البحيرة، رغم أنه يعد من الطرق الرئيسية التى تربط بين مراكز شمال محافظة الدقهلية، وبين مراكز محافظتى الشرقية ودمياط.

وجاء الطلب الثالث للنائب مكرم رضوان، بوقف إجراءات تخصيص قطعة الأرض الكائنة بعزبة 12 التابعة للوحدة المحلية اليوسفية – مركز ومدينة بنى عبيد – محافظة الدقهلية، ومساحتها 16 ألف م2 لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

واستعرض النائب مكرم رضوان أسباب طلبه، ومنها، وجود صوامع بالمنطقة تكفى احتياجاتها وأن بناء صوامع أخرى سيؤدى إلى زيادة الأحمال على الطرق الموجودة بهذه المنطقة، ما سيؤدى إلى زيادة تهالكها وزيادة الاختناقات والازدحام المرورى بها.

وأكد رضوان، احتياج المنطقة لهذه الأرض لاستكمال مشروعات مبادرة "حياة كريمة، إلى جانب مخالفة إهدار المال العام التى سوف تشوب إجراءات التخصيص كونها أرض أملاك دولة تخصص لشركة قابضة بدون مقابل.

كما تضمنت الطلبات، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد الحداد، بشأن استغلال جزء من أرض مقلب القمامة بمنشأة الجمال مركز منية النصر – محافظة الدقهلية – فى إنشاء مجزر متطور يخدم مركز منية النصر على أن يتم نقل المجزر القديم خارج الكتلة، لتوقف أعمال تطوير المجازر الموجودة داخل الكتلة السكنية.

وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب، بشأن عدم صرف التعويضات لأصحاب المنازل على جسر ترعة السلم بحيرة المنزلة التى تم إزالتها منذ 2017، والتى يبلغ عددها 150 منزلا، رغم أن هذه المنازل كان قد تم تقنين أوضاعها "إيجار" من هيئة الثروة السمكية.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن قيام المحافظة بالتعاقد على استغلال الحدائق العامة فى شارع الجيش بالمنصورة لإنشاء أكشاك ومحال برندات، جاء عرض على رجال الأعمال بالدقهلية قيامهم بتطوير وتجميل تلك الحدائق مقابل إطلاق أسماءهم عليها مدى الحياة، إلا أن لا أحد استجاب بذلك العرض، ولذلك وافق على عرض الشركة المنفذة لمشروع الأكشاك.

وأضاف المحافظ فى رده على طلب الإحاطة المقدم من النائبة ضحا عاصى: "أهل المنصورة من أغنى أغنياء مصر وبيسافروا القاهرة والإسكندرية عشان يشتروا من البرندات".

وحول أزمة الزحام فى شوارع المنصورة، قال إن عدد السيارات الملاكى بالمنصورة 130 ألفا، بالإضافة أكثر من 300 ألف سيارة تدخل المنصورة يوميا.

وأوضح أن ذلك السبب وراء الإسراع فى تنفيذ خطة إعادة تأهيل الطرق، قائلا: "لا نريد الحديث عن المشروعات حتى يتم تنفيذها لأننى بعمل بمبدأ دارى على شمعتك تقيد".

وأشار محافظ الدقهلية، إلى قيام المحافظة بإحلال وتجديد شبكة الصرف والمياه بالمنصورة بعدما ثبت تدهورها، حيث انفجر خط الصرف فى شارع بورسعيد ثلاث مرات فى 8 ساعات.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، أهمية التعاون والتقدير المتبادل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لخدمة المواطن فى النهاية، مشيرا إلى أهمية الأدوات الرقابية التى يستخدمها النواب.