نشاط مكثف للمرأة بمجلس الشيوخ.. مشاركات غير مسبوقة بالتشريعات والجلسات

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حصاد أعمال وإنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الثانى، وذلك خلال الجلسة الختامية اليوم الإثنين، وحظى نشاط المرأة بإحصائية ترصد عدد مشاركاتها فى التحدث والمداخلات واقتراحات التشريعية.

وبحسب بيان إحصائى بنشاط المرأة لمجلس الشيوخ، فإن عدد مرات التحدث للمرأة فى الجلسات بلغ 139، بينما بلغ عدد المداخلات للمرأة فى الجلسات 29، بينما سجل عدد اقتراحات بتعديل مقدمة من المرأة فى مشروعات القوانين 45".

جدير بالذكر أنه وبلغ عدد مشروعات القوانين التى ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد الثانى 9 مشروعات قوانين، وبلغ عدد الجلسات التى عقدت لمناقشة مشروعا القوانين 30 جلسة، وعدد مداخلات الأعضاء فى مناقشات مشروعات القوانين 500 مداخلة، ويعد مشروع قانون العمل أطول مشروعات القوانين زمنا فى المناقشات حيث استغرق 17 ساعة و30 دقيقة.

وناقش المجلس خلال دور الانعقاد الحالى عدداً من مشروعات القوانين الهامة كان أبرزها.. التخطيط العام للدولة، التأمين الموحد، رعاية حقوق المسنين، قانون العمل، صندوق الأشخاص ذوى الاعاقة، تعديلات قانون الرياضة، تنظيم ممارسة العمل الأهلى، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023.

وبلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس 7 طلبات، وبلغ عدد جلسات مناقشة طلبات المناقشة العامة 7 جلسات، فيما بلغ عدد الاقتراحات برغبة التى ناقشها المجلس 148 اقتراحا برغبة.