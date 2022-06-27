مجموعة السبع تتعهد بدعم وحماية أوكرانيا من الغزو الروسي

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الحاجة الملحة لمساعدة جيش بلاده على تحسين موقفه ضد روسيا في لقاء بالفيديو مع القوى الاقتصادية الكبرى في قمة مجموعة السبع، والتي تعهدت بدورها بدعم أوكرانيا «لأطول فترة ممكنة».

حيث يستعدون للكشف عن خطط لمواصلة تحديد سقف أسعار النفط الروسي، ورفع الرسوم الجمركية على السلع الروسية وفرض عقوبات جديدة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك كانت الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن شراء نظام صاروخي أرض-جو متقدم لكييف لمساعدة أوكرانيا على مقاومة عدوان فلاديمير بوتين، بعد يوم من ضرب الصواريخ الروسية العاصمة الأوكرانية.

تكلفة الحرب

وتأتي المساعدات الجديدة والجهود التي يبذلها قادة مجموعة الدول السبع لمعاقبة موسكو في الوقت الذي يشعر فيه زيلينسكي بقلق علني من أن الغرب قد أنهكته تكلفة الحرب التي تساهم في ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم.

وناقش إستراتيجيته لمسار الحرب، التي تحولت إلى معركة مدفعية دامية في غرب البلاد وشرقها.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن أهم طلب من زيلينسكي كان الحصول على مزيد من أنظمة الدفاع الجوي، يليه دعم اقتصادي لمساعدة حكومته على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأضاف سوليفان أن الزعيم الأوكراني كان «يركز بشدة على محاولة ضمان أن تكون أوكرانيا في موقع مفيد في ساحة المعركة قدر الإمكان» في الأشهر المقبلة لأنه «يعتقد أن الصراع الطاحن ليس في مصلحة الشعب الأوكراني».

سقف الأسعار

في حين يشك بعض محللي السوق في مدى فعالية تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، حيث من المرجح أن يعتمد التنفيذ من قبل مجموعة السبع على التعاون من الهند والصين.

وقال كارستن فريتش محلل السلع الأساسية في كوميرزبانك «من المشكوك فيه أن توافق دول مثل الهند والصين على التوقف عن شراء النفط الروسي، خاصة أنه يتم تداوله بخصم كبير على سعر السوق العالمية».

وستلتزم أكبر الاقتصادات الديمقراطية أيضًا برفع التعريفات الجمركية على الواردات الروسية إلى بلدانها، مع إعلان الولايات المتحدة تعريفات جديدة على 570 فئة من السلع.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس جو بايدن قريبًا أن الولايات المتحدة تشتري NASAMS، وهو نظام مضاد للطائرات تم تطويره نرويجيًا، لتوفير دفاع متوسط ​​إلى بعيد المدى لأوكرانيا، وفقًا لشخص مطلع على الأمر، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

ويعتبر NASAMS هو نفس النظام الذي تستخدمه الولايات المتحدة لحماية المجال الجوي الحساس حول البيت الأبيض ومبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن.

مساعدات إضافية

وتشمل المساعدات الإضافية المزيد من الذخيرة للمدفعية الأوكرانية، وكذلك الرادارات المضادة للبطاريات، للمساعدة في مواجهة الهجوم الروسي في دونباس.

كما أعلن بايدن عن التزام بقيمة 7.5 مليارات دولار لمساعدة الحكومة الأوكرانية في تغطية نفقاتها، كجزء من سحب 40 مليار دولار من حزمة المساعدات العسكرية والاقتصادية التي وقعها ليصبح قانونًا الشهر الماضي.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي يستضيف القمة في جبال الألب الألمانية، بعد لقائه مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو «إننا نتخذ قرارات صعبة، وإننا أيضًا حذرون، وأننا سنساعد... أوكرانيا قدر الإمكان. لكننا نتجنب أيضًا حدوث صراع كبير بين روسيا وحلف الناتو».

فيما ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه في ظل هذه الظروف، يتعين على مجموعة الدول السبع «مواصلة مساعدة الأوكرانيين على إعادة بناء اقتصادهم، والحصول على حبوبهم، وتصدير حبوبهم، وبالطبع علينا مساعدتهم في حماية أنفسهم. وهذا ما سنواصل القيام به». وفي بروكسل، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن التحالف العسكري سيزيد حجم قوات الرد السريع بنحو ثمانية أضعاف إلى 300 ألف جندي كجزء من رده على «حقبة المنافسة الإستراتيجية».

وتضم قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي حاليًا حوالي 40 ألف جندي، ويمكنهم الانتشار بسرعة عند الحاجة.

كما علق ستولتنبرغ قبل أن يفتتح قمة الناتو الثلاثاء في مدريد. ومن المتوقع أن توافق الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 30 دولة على مزيد من الدعم لأوكرانيا.

فمجموعة الدول السبع ملتزمة بالفعل بالمساعدة في تمويل الاحتياجات الفورية لأوكرانيا وتخطط لدعم إعادة بناء اقتصادها على المدى الطويل. ووافق وزراء مالية المجموعة الشهر الماضي على تقديم 19.8 مليار دولار كمساعدات اقتصادية لمساعدة كييف في الحفاظ على أداء الخدمات الأساسية ومواصلة دفاعها ضد القوات الروسية.

حجم القوات

ومن جهة أخرى ذكر مسؤولون أوكرانيون، إن هناك مخاوف من مقتل أو إصابة عشرات المدنيين بعد أن ضرب صاروخ روسي مركزًا تجاريًا مزدحمًا في مدينة كريمنشوك بوسط أوكرانيا. وأكد زيلينسكي أن الهدف «لا يمثل أي تهديد للجيش الروسي» وليس له «قيمة إستراتيجية». واتهم روسيا بتخريب «محاولات الناس لعيش حياة طبيعية، الأمر الذي يجعل المحتلين غاضبين للغاية». تستمر روسيا في التخلص من عجزها تجاه المدنيين العاديين.

حيث أصاب هجوم صاروخي على كريمنشوك وهي منطقة مزدحمة، كما أنه أمر مؤكد بنسبة 100% أنه لا علاقة له بالقوات المسلحة.

وكتب عمدة المدينة فيتالي ماليتسكي على فيسبوك «هناك قتلى وجرحى» دون أن يذكر عدد الضحايا.

وقالت السلطات الأوكرانية إن فرق الطوارئ تواجدت في مكان الحادث.

وأكد حاكم الإقليم الأوكراني دميتري لونين أن أكثر من ألف مدني كانوا داخل المركز التجاري وقت الهجوم. كتب لونين على Telegram أن النيران لا تزال تغرق في المبنى.

جاء الهجوم في الوقت الذي كانت فيه روسيا تشن هجوما شاملا على آخر معقل أوكراني في منطقة لوهانسك الشرقية، مما أدى إلى إطلاق النار على مدينة ليسيتشانسك من البر والجو، وفقا للحاكم المحلي. تعهد القادة الغربيون بتقديم دعم ثابت ومستمر لكييف.

سيوافق الناتو أيضًا على تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا - بما في ذلك الاتصالات الآمنة والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار - عندما يجتمعون في إسبانيا لحضور قمة، وفقًا للأمين العام للتحالف العسكري ينس ستولتنبرغ.

وقال حاكم لوانسك سيرهي هايداي إن القوات الروسية تهاجم ليسيتشانسك بعد الاستيلاء على مدينة سيفيرودونتسك المجاورة في الأيام الأخيرة. إنه جزء من هجوم روسي مكثف لانتزاع منطقة دونباس الأوسع من سيطرة الحكومة الأوكرانية فيما يقول الخبراء الغربيون إنه أصبح الهدف الرئيسي الجديد لحرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا، الآن في شهرها الخامس.

المساعدات لأوكرانيا

خطط لمواصلة تحديد سقف أسعار النفط الروسي

ورفع الرسوم الجمركية على السلع الروسية

فرض عقوبات جديدة أخرى

تستعد الولايات المتحدة للإعلان عن شراء نظام صاروخي أرض-جو متقدم لكييف

قريبًا ستشتري الولايات المتحدة (NASAMS)؛ لتوفير دفاع متوسط ​​إلى بعيد المدى لأوكرانيا

المزيد من الذخيرة للمدفعية الأوكرانية

الرادارات المضادة للبطاريات

أعلن بايدن عن التزام بقيمة 7.5 مليارات دولار لمساعدة الحكومة الأوكرانية في تغطية نفقاتها