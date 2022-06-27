155طفلا ضحية زلزال أفغانستان

أطفال يتامى
ولقي معظم الأطفال حتفهم في منطقة جايان التي تضررت بشدة في بكتيكا.
وأضاف مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن الزلزال خلف ما يقدر بنحو 65 طفلا أيتاما أو غير مصحوبين بذويهم.
حتى مع وصول المواد الغذائية والأدوية والمساعدات الدولية الأخرى التي تشتد إليها الحاجة إلى المقاطعات على طرق ترابية غير مستقرة، يتزايد اليأس بين الناجين المشردين، حيث فقد العديد منازلهم.
وأصبح الزلزال أحدث كارثة تزعج أفغانستان بعد عقود من الحرب والجوع والفقر والانهيار الاقتصادي- اختبارًا لقدرة طالبان على الحكم واستعداد المجتمع الدولي للمساعدة.
أضرار زلزال أفغانستان:
قدر حكام طالبان في أفغانستان إجمالي عدد القتلى جراء الزلزال بـ1150
قدمت الأمم المتحدة تقديرًا أقل من 770 وحذرت من أن الرقم قد يرتفع
ارتفع عدد القتلى من الأطفال إلى 155 على الأقل
بينت منظمة أوتشا إصابة 250 طفلاً
خلف ما يقدر بنحو 65 طفلا أيتاما أو غير مصحوبين بذويهم
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