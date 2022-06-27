155طفلا ضحية زلزال أفغانستان

أثر الزلزال الدموي في شرق أفغانستان على الأطفال بشكل خاص، حيث ذكرت الأمم المتحدة أن عدد القتلى من الأطفال ارتفع إلى 155 على الأقل، وبينت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أوتشا، أن 250 طفلاً أصيبوا في الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات ضرب قرى جبلية في مقاطعتي باكتيكا وخوست بالقرب من حدود البلاد مع باكستان، مما أدى إلى تدمير المنازل وتسبب في انهيارات أرضية.

أطفال يتامى

ولقي معظم الأطفال حتفهم في منطقة جايان التي تضررت بشدة في بكتيكا.

وأضاف مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن الزلزال خلف ما يقدر بنحو 65 طفلا أيتاما أو غير مصحوبين بذويهم.

حتى مع وصول المواد الغذائية والأدوية والمساعدات الدولية الأخرى التي تشتد إليها الحاجة إلى المقاطعات على طرق ترابية غير مستقرة، يتزايد اليأس بين الناجين المشردين، حيث فقد العديد منازلهم.

وأصبح الزلزال أحدث كارثة تزعج أفغانستان بعد عقود من الحرب والجوع والفقر والانهيار الاقتصادي- اختبارًا لقدرة طالبان على الحكم واستعداد المجتمع الدولي للمساعدة.

أضرار زلزال أفغانستان:

قدر حكام طالبان في أفغانستان إجمالي عدد القتلى جراء الزلزال بـ1150

قدمت الأمم المتحدة تقديرًا أقل من 770 وحذرت من أن الرقم قد يرتفع

ارتفع عدد القتلى من الأطفال إلى 155 على الأقل

بينت منظمة أوتشا إصابة 250 طفلاً

خلف ما يقدر بنحو 65 طفلا أيتاما أو غير مصحوبين بذويهم