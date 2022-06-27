اتفاق سعودي إيطالي لإعادة إطلاق مجلس الأعمال المشترك

اتفقت السعودية وإيطاليا، اليوم، على إعادة إطلاق مجلس الأعمال بين البلدين، وذلك عبر مذكرة تفاهم، حيث تزامن ذلك مع استقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في مقر الوزارة بالرياض أمس، لوزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا السيد لويجي دي مايو.

وفي بداية الاستقبال، نوه الوزيران بالعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، وذلك بالتزامن مع مرور 90 عاماً، على بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إذ يعود تاريخ بدايتها إلى العام 1932.

كما استعرض الوزيران أبرز ما جاء في أعمال الدورة الثانية عشرة، للجنة المشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، والتي عقدت اليوم في العاصمة الرياض، بهدف تعزيز العمل المشترك، والعلاقات الثنائية في كافة مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

توقيع اتفاقية

وتطرق الوزيران إلى أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة، على هامش منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي، الذي استضافته الرياض أمس، بحضور عددٍ من الجهات الحكومية، وكبرى شركات القطاع الخاص في البلدين الصديقين، وذلك لاستكشاف الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات، في ضوء رؤية المملكة 2030.

ووقع اتحاد الغرف السعودية والاتحاد العام للصناعة الإيطالية، مذكرة تفاهم لإعادة إطلاق مجلس الأعمال السعودي الإيطالي.

اتفاقية في مجال الحديد

من جانبها، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، توقيع اتفاقية في مجال الطاقة بين شركة «نحن الطاقة المحدودة» وشركة «أوفيسيني نيكولا جالبيرتي»، بهدف عقد شراكة للاستثمار المحلي، في صقل الحديد وصناعة الفلنجات.

وانطلق أمس منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو.

ويستهدف هذا المنتدى مناقشة واستعراض العديد من الفرص الاستثمارية بين البلدين.

آفاق جديدة

من جهته، أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة تمر بتحول اقتصادي تاريخي، يفتح فرصا استثمارية وآفاقا جديدة في قطاعات متعددة.

وأضاف الجدعان في كلمة أثناء افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي 2022، أن رؤية المملكة تفتح آفاقا جديدة للمستثمرين السعوديين والإيطاليين.

وفي تغريدة له على حساب «تويتر» قال الجدعان «اختتمنا اليوم أعمال الدورة الـ 12 للجنة السعودية الإيطالية المشتركة ومنتدى الاستثمار المصاحب لأعمالها، بنتائج مثمرة ستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين».

وأوضح الجدعان «أكدت خلال الاجتماعات أن المملكة حريصة، على أن تكون من أهم الشركاء التجاريين لإيطاليا، وسنمضي قدماً لتحقيق ذلك من خلال العمل المشترك».