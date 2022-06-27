شكرا لقرائتكم خبر عن «الفاو» تطلق خطةَ «الاستجابة والتخفيف» في القرن الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حَذَّرَتْ منظمةُ الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) من أنه مع تزايد مخاطر المجاعة في القرن الأفريقي بسبب ظروف الجفاف القاسية والممتدة لفترات طويلة، ثمة حاجة ماسة للمساعدة المنقذة للحياة من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية.

وأكدَتِ الفاو - في بيان صحفي اليوم- أنها مع اقتراب الأزمة من ذروتها بشكل متسارع أطلقَت خطةَ الاستجابة والتخفيف السريعة والمعدلة، لتركز على مراكز للجفاف في جميع أنحاء المنطقة، وهي (جيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا والصومال).

وأشارَت إلى أنَّ سبلَ العيش الزراعية تعاني من نقص كبير في التمويل في الاستجابات الإنسانية، حتى في حالات الجفاف عندما تتحملُ الزراعةُ ما نسبته 80 % من العبء، مفيدةً أنه تم تمديد الإطار الزمني للخطة الجديدة من يونيو إلى ديسمبر 2022؛بهدف منع تدهور أوضاع الأمن الغذائي في المنطقة.