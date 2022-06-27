زيلينسكي: صواريخ روسية تصيب مركز تسوق مزدحماً بوسط أوكرانيا

27 يونيو , 2022
كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ضربة صاروخية روسية أصابت مركزاً تجارياً مزدحماً في مدينة كريمنشوك بوسط البلاد الإثنين.
وأضاف أن أكثر من ألف شخص كانوا في المركز التجاري وقت الهجوم. ولم يذكر تفاصيل عن الضحايا لكنه قال "من المستحيل حتى تخيل عدد الضحايا".
وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليجرام يقول "من غير المجدي أن نأمل في التزام روسيا باللياقة والإنسانية".
وقال رئيس بلدية المدينة فيتالي ميليتسكي إن الضربة تسببت في سقوط قتلى وجرحى، لكنه لم يذكر أرقاماً.
وكريمنشوك مدينة صناعية كان عدد سكانها 217 ألف نسمة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، وهي موقع أكبر مصفاة لتكرير النفط في أوكرانيا.
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