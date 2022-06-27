أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تهبط ودوجكوين تقفز

نيويورك: لم تستطع العملات المشفرة المحافظة على مكاسبها التي حققتها، وتراجعت أسعار معظم العملات المشفرة اليوم الإثنين، بعد أن ارتفعت على مدار اليومين الماضيين وسط مخاوف من موجة ارتداد.

يأتي هذا في وقت تمكنت فيه عملة دوجكوين من تحقيق مكاسب فاقت الـ10%.

وتسعى العملات الرقمية لتسجيل أسبوع أخضر بعد موجة عنيفة من تراجعات أفقدت السوق توازنه، وخلال اليومين الماضين ظهرت بوادر تحسن تلوح في الأفق بشأن انكسار موجة الهبوط الدامية، بيد أن الحذر لا يزال موجود من ارتدادة مفاجئة.

وهبطت القيمة السوقية للعملات المشفرة 1.3% مقارنة بأمس الأحد لتصل إلى 952.17 مليار دولار، بحجم تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة بلغ 62.95 مليار دولار.

وعبر اليومين الماضيين قفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية بأكثر من 100 مليار دولار صعودًا من مستويات قرب الـ 870 مليار دولار إلى مستويات قرب الـ 970 مليار دولار.

مبيعات مكثفة

بدأت شركات تعدين “بتكوين” في بيع مخزونها من الرموز، لتغطية زيادة التكاليف، في ظل تباطؤ آفاق نمو الصناعة، وظهور مؤشرات ضئيلة على تحسن سعر أكبر عملة مشفرة، عقب الانهيار الأخير، والانخفاض من المستويات القياسية التي سجلتها.

وقامت شركات التعدين بتحويل نحو 195,663 عملة إلى البورصات، خلال مايو/أيار الماضي، في أكبر زيادة شهرية منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وفقاً لبيانات “كوين ميتركس” (Coin Metrics)، التي جمعتها “كومباس مايننج” (Compass Mining). وبحسب متوسط سعر “بتكوين” خلال مايو/أيار البالغ نحو 32000 دولار، يبلغ إجمالي قيمة الرموز المباعة نحو 6.3 مليار دولار.

يشير ذلك إلى احتمال تحويل الشركات كميات كبيرة من العملات المتراكمة في محافظها الرقمية إلى البورصات لبيعها.

وحتى يبدو الأمر أكثر وضوحاً، فإن ذلك الرقم لا يعني بالضرورة أن شركات التعدين سوف تبيع ذلك الكم الكبير من الرموز، لأن بعضها سوف يبادل العملات في صفقات أخرى، ولن يقوم ببيعها.

الفزع إلى زوال

وفي إشارة إيجابية إلى تحسن نفسية المتداولين فقد كشفت بيانات مؤشر الخوف والطمع عن تحسن ملموس في القراءات الأخيرة في إشارة إلى تعافي ملحوظ في مشاعر السوق.

وارتفعت قراءة مؤشر الخوف والجشع من 6 نقط والتي تعد أدني مستويات المؤشر في أكثر من عامين إلى مستويات 14 نقطة.

ولليوم الثاني على التوالي يسجل مؤشر الخوف والجشع مستويات الـ 14 نقطة بالتزامن مع استمرار بيتكوين تتداول أعلى مستويات الـ 20 ألف دولار والـ 21 ألف دولار.

ووفقا لقراءة مؤشر الخوف والجشع فقد بلغ متوسط الأسبوع الماضي 6 نقاط، بينما سجل المتوسط الشهري للمؤشر مستويات 12 نقطة وكلاما يعبر عن انغماس السوق في حالة خوف شديد.