العزم والإطار والاتحاد يعقدون اجتماعاً لبحث المشهد السياسي

بغداد - ياسين صفوان - عقد تحالف العزم والإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعاً، اليوم الاثنين، لبحث المشهد السياسي.



وقال المكتب الاعلامي لتحالف العزم في بيان، إن "تحالف العزم والإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني عقدوا اجتماعا مهما، اليوم الاثنين، في منزل رئيس الجمورية الراحل جلال طلباني، لبحث تطورات المشهد السياسي وحسم تشكيل الحكومة".



وأضاف البيان أنه "تم مناقشة آخر مستجدات الساحة السياسية والعمل على تكثيف الجهود من اجل الاسراع في تشكيل حكومة قوية قادرة على تجاوز كل التحديات التي تمر بها البلاد".