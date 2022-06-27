إلغاء تأشيرة السفر للخليجيين إلى بريطانيا

ونقلت صحيفة "القبس"، اليوم الاثنين، عن مصادر دبلوماسية -لم تسمها- قولها إن إلغاء الاشتراطات للتأشيرة ستبدأ مطلع العام المقبل، "على أن تستبدل بإجراءات جديدة لتيسير عملية السفر".

وأوضحت أنه وفقاً للإجراءات الجديدة سيتم استبدال التأشيرة بتصريح سفر بحيث يقوم المسافر الراغب في السفر إلى بريطانيا بملء بياناته من خلال تطبيق، وسيرد على الطلب خلال دقائق.



وأشارت إلى أن التصريح سيكون ساري المفعول لمدة ممتدة ومتعدد السفر أيضاً للزيارات قصيرة المدى، والتي تقل عن 180 يوماً لدواعي السياحة وبعض الأنشطة التجارية.

ومؤخراً أعلن السفير البريطاني لدى دولة قطر جوناثان ويلكس أن المواطنين القطريين سيُعفون من شرط التأشيرة ابتداء من العام المقبل.

كما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية والبحرين من إجراءات تأشيرة الدخول عبر السفارة، والاكتفاء بالتأشيرة الإلكترونية، ابتداءً من يونيو الجاري.

