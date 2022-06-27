دولة عربية تعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وكالة "نوفوستي" أن مسؤولين رفيعي المستوى من الإمارات عرضوا على روسيا التوسط في تبادل الأسرى مع أوكرانيا.



وأفادت الوكالة نقلا عن مصادر أمنية، اليوم الاثنين، بأن "ممثلي الإمارات رفيعي المستوى، آخذين في الاعتبار الوضع الراهن في أوكرانيا، توجهوا إلى الجانب الروسي باقتراح للمساعدة في تبادل المعتقلين الذين تم أسرهم".



وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المقترحات المقدمة من الإمارات سيتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد قوائم أسرى الحرب مع الجانب الأوكراني.