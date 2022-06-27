شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "التنسيقية" لإحياء قصور الثقافة يلتقى مدير إقليم غرب ووسط الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد درويش مدير عام إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وأحمد فوزى مدير عام ثقافة شبين الكوم، بهدف تنفيذ المرحلة الميدانية لمحور إحياء قصور الثقافة على مستوى الجمهورية ضمن مشروع العدالة الثقافية الذى أطلقته منتديات التنسيقية فى موسمها الأول.

بدأ اللقاء بترحيب مدير عام ثقافة شبين الكوم بوفد التنسيقية. وتناولت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، فكرة مشروع العدالة الثقافية وبالأخص محور إحياء قصور الثقافة وما تم فى مراحله السابقة وخطة المراحل المقبلة لتحقيق التفاعل الثقافي.

ناقش اللقاء جميع الفاعليات التى نفذتها قصور وبيوت الثقافة بالمحافظة. وقال أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا أن الهيئة تعمل على تعديل بعض اللوائح المتعلقة بالاستثمار.

وأضاف أحمد فوزي، مدير عام ثقافة شبين الكوم، أنه قام بتكوين فريق من متطوعين (هنساعد) واوضح دور هذا الفريق هو القيام بعدة أعمال أهمها الإعلام والتوثيق والتنظيم والتسويق والتدوين.

وأشارت النائبة هيام الطباخ إلى بعض المشكلات الموجودة بالقصور وتساءلت عن طبيعة العقبات والتحديات التى تواجه قصور الثقافة وعن آليات الدعم التى يريدونها من الجهات التنفيذية أو الجانب التشريعي.

كما تساءل على هلال عن التحديات التى تواجه قصور الثقافة وكيفية مواجهتها. وتحدثت سميرة الشريف عن دور الإقليم فى المحافظات التابعة له والدعم الذى يقدمه الاقليم للمحافظات.

وأكد أحمد منوفى على التعاون بين الجهات المختلفة كحل للوصول إلى اكبر نسبة وعى داخل المحافظة باعتبار الثقافة هى المحدد الرئيسى لتحقيق الوعي. وتحدث محمد شلبى عن كيفية عمل استثمارات مادية للقصور لحل مشاكل البنية التحتية بالقصور. وأشار أحمد فوزى إلى الخطة الصيفية القادمة التى تتم داخل إقليم شرق الدلتا وعن الفئات المستهدفة.

وعقب اللقاء تم التوجه إلى المسرح لمشاهدة عرض لفرقة الفنون الشعبية وفريق الكورال وقدما عروض تظهر هوية بعض المحافظات المصرية. وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد تعاون دائم بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والهيئة العامة بمختلف فروعها بالمحافظات.

ضم وفد التنسيقية النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب وكلا من أعضاء التنسيقية أحمد سعيد منوفي، وعلى هلال، وسميرة الشريف، ومى مبروك، ومنى أبوطالب، ومحمد شلبي، ونوره عبدالستار، وآدم الطوخي.