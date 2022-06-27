شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز: أشعر بالفخر لما وصلت له مصر بعد ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يشعر بالفخر لما وصلت له مصر بعد ثورة 30 يونيو، خاصة أن مصر مرت بفترة صعبة في حكم هذه الجامعة الإرهابية ، وكان المسار سيضع البلاد في حرب أهلية.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنه قبل 30 يونيو كان الجو العام مشحن ، وكانت هناك جماعة ترفع شعار "يا نحكمكم يا نقتلكم"، ونتذكر الحسينى أبو ضيف الصحفى الذى وثق بكاميرته جرائم الإخوان، بجانب حصار المحكمة الدستورية، وكانت هناك محاولة لجعل البلد في قبضة الإخوان مدى الحياة.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية الآن أصبحت تشهد إنجازات في كافة المجالات وعادت مصر لمكانتها الرائدة في المنطقة، لافتا إلى أن الحوار الوطنى سيتطرق لكل الملفات.