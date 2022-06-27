شكرا لقرائتكم خبر عن جودة عبد الخالق: لدينا مهام عاجلة بالحوار الوطنى والملف الاقتصادي على رأس الأولويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير التضامن الأسبق، أهمية الحوار الوطني المنتظر إطلاقه في الأيام المقبلة، قائلا: "نحن لدينا مهام عاجلة جدا تنتظر الإنجاز، أهمها بالنسبة للشق السياسي، أنا بحاجة ماسة إلى فتح الملعب السياسي وإشراك أكبر عدد من الأطراف بشكل فاعل في العملية السياسية، على أساس التوافق على قواسم مشتركة وعدم الزج بالدين في السياسة".

أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد على، أن "الملف الاقتصادي يطول فيه الحديث، لأن المسألة مسألة نبض الناس في الشارع والمجتمع، لاسيما قضية الأسعار الحارقة جدا، لذا الأسعار بحاجة إلى وقفة شديدة لضبط إيقاع السوق، وكلمة اقتصاد السوق الحر خرافة، ولابد أن يكون لاقتصاد السوق ضوابط شديدة".

ويشارك الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، بالحوار الوطني، ضمن مجلس أمناء الحوار الوطنى، الذي تم الإعلان عنه أمس، إضافة إلى 18 عضوا آخرين للقيام بالمهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطنى للمنسق العام له، بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة فى هذا الحوار.