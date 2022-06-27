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الأردن.. إطلاق صافرات الإنذار في العقبة بعد انتشار غاز سام

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الدمام - شريف احمد - كشفت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى للمشهد المروع لانفجار صهريج الغاز السام في ميناء العقبة الأردني اليوم الاثنين والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 251 آخرين وفق بيان الأمن العام الأردني.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت حالة الطوارئ وأطلقت صافرات الإنذار، اليوم الاثنين، بعد تسرب غاز في ميناء العقبة، وإصابة عدد من الأشخاص.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، إنه جرى نقل عدد من المصابين إلى المستشفى بعد تسرب مادة غازية سامة من صهريج بعد سقوطه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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