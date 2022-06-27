شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 30 شخصاً بينهم أطفال في نزاع على أرض بالكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل نحو 30 قرويا خلال هجمات وقعت في مطلع الأسبوع بمنطقة أكوايا في جنوب غرب الكاميرون، فيما وصفته مصادر محلية بأنه نزاع على أرض بين سكان منطقتين متجاورتين أشعله متمردون انفصاليون يشاركون في الصراعات المسلحة في المنطقة بأجر.

وبدأ متمردون ناطقون بالإنجليزية قتالا مع الجيش الكاميروني في جنوب غرب وشمال غرب البلاد في عام 2017 بعد استخدام القوة المسلحة في قمع محتجين مدنيين يطالبون بتمثيل أكبر للأقلية الناطقة بالإنجليزية.

وقالت الكنيسة المشيخية في الكاميرون اليوم الاثنين، إن الصراع في أكوايا يتصاعد منذ أبريل نيسان عبر سلسلة من هجمات الكر والفر يشنها أفراد من تجمعي بالي ومافاس المتجاورين بسبب قطعة أرض زراعية.

وذكرت الكنيسة إن العنف بدأ هذا الأسبوع عندما اقتحم مهاجمون من مافاس يساندهم مسلحون يقاتلون بأجر مأتما يوم السبت في بالين. وأضافت أن العنف استمر أمس الأحد، موضحة: "قُتل أكثر من 30 شخصا من بينهم أطفال وفتيات ورجال ونساء وكبار سن"، واشتمل البيان على صور لجثث على الأرض.