شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو: الصين تمثل «تحديا منهجيا» في خطتنا الاستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) لوصف الصين بأنها " تحديا منهجيا" عندما يحدد المبادئ التوجيهية الجديدة للسياسة هذا الأسبوع، مع تسليط الضوء أيضا على شراكة بكين العميقة مع روسيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، نقلا عن أشخاص مطلعين على هذا الموضوع.

وقالت بلومبرج إن وثيقة ما يسمى بالمفهوم الاستراتيجي ستحدد أولويات الحلف للعقد المقبل، وإنه من المقرر أن يوقعها قادة الناتو في قمتهم التي ستنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد هذا الأسبوع. ولم تشر نسخة الوثيقة السابقة، التي نشرت في عام 2010، إلى الصين وأشارت إلى روسيا كشريك، وهي صياغة من المقرر إلغاؤها.

وذكرت بلومبرج إن الحلفاء لن يذهبوا إلى حد وصف الصين بأنها خصم، حسبما أفاد الأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لسرية الموضوع. ومن المتوقع أن تسلط الوثيقة الضوء على المخاوف من الصين في مجالات مثل الأمن السيبراني والمعلومات المضللة، إضافة إلى التحكم في البنية التحتية الحيوية والتماشي مع النظام الدولي القائم على القواعد.