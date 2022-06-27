شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن طرد 8 دبلوماسيين يونانيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين، إن روسيا أعلنت ثمانية دبلوماسيين يونانيين "أشخاصا غير مرغوب فيهم" وأمهلتهم ثمانية أيام لمغادرة البلاد.

وأضافت الوزارة أنها استدعت السفير اليوناني للاحتجاج على ما سمته "مسار المواجهة الذي تتبعه السلطات اليونانية تجاه روسيا، بما يشمل تزويد نظام كييف (في أوكرانيا) بالأسلحة والمعدات العسكرية".

وقالت الوزارة إنها احتجت أيضا على قرار يوناني إعلان مجموعة من الدبلوماسيين الروس "أشخاصا غير مرغوب فيهم".

واليونان من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وانضمت إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.