طهران وواشنطن تجريان محادثات غير مباشرة في الدوحة

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزارة أنه "ينبغي لإيران أن تقرر التخلي عن المطالب الإضافية التي تتجاوز اتفاق 2015 النووي".

وكانت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية قد ذكرت نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم أن "نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية كبير المفاوضين في الملف النووي، علي باقري كني، سوف يتوجه يوم غد الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي".



وأفادت وسائل إعلام أجنبية بأن "المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية روبرت مالي سيصل إلى قطر اليوم الإثنين، بشأن استئناف المفاوضات".

كما ذكر الصحفي المقرب من وزارة الخارجية الإيرانية هادي محمودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنه "ستجري المفاوضات في قطر حتى نهاية الأسبوع الجاري"، موضحا أن "ممثلي مجموعة 4+1 لن يحضروا المحادثات وسيحضرها بشكل غير مباشر باقري كني من إيران وإنريكي مورا ممثل الاتحاد الأوروبي، وروبرت مالي من الولايات المتحدة، وستكون المفاوضات بين واشنطن وطهران عن طريق الرسائل المكتوبة بوساطة مورا، وتقتصر المفاوضات على عدد قليل من القضايا بين إيران والولايات المتحدة".

