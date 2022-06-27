الهجرة تصدر توجيهاً يخص نازحي نينوى

بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير الهجرة والمهجرين وكالة، عثمان الغانمي لجنة الوثائق الثبوتية لإصدار المستمسكات لنازحي محافظة نينوى المتواجدين في دهوك.

وقالت الهجرة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الغانمي دعا إلى "ضرورة الاستمرار في تلبية احتياجات النازحين والعمل بوتيرة آلية في هذا المجال، حيث تابع عمل لجنة مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لإصدار المستمسكات الثبوتية لنازحي محافظة نينوى من القاطنين في مخيمات قضاء زاخو في محافظة دهوك. اذا استقبلت اللجنة في اليوم الأول لعملها اكثر من الف أسرة وانجزت جميع معاملاتهم وعملت على إرسالها إلى محافظة نينوى ليتم اصدارها".



وبينت، أن "هذه العملية لمنح الوثائق الثبوتية للنازحين هي الحادية عشر في محافظة دهوك على ان تستمر من ٢٣ حزيران الجاري ولغاية ٢ تموز المقبل. وقد استمعت اللجنة إلى مشاكل ومعوقات النازحين بما يخص عمل المديرية وحلها بأسرع وقت ممكن".

