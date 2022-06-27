ايران تكشف عن صواريخ يصل مداها إلى 300 كيلومتر

ونقلت وكالة "فارس" عن نائب قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الايراني العميد علي رضا الهامي، تأكيده على "ضرورة بلوغ القوات المسلحة مرحلة الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات الاستراتيجية ورفع القدرة الصاروخية للجيش والحرس الثوري باعتباره من عوامل زيادة قوة الردع لدى هذه القوات".وشدد العميد الهامي، على أن "السبيل الوحيد للخروج من جميع مراحل الحظر والتهديد واجتياز هذه المراحل هو التحلي بالقوة في جميع القضايا وخاصة العسكرية".

ودعا الهامي إلى "عدم التبعية لأي بلد في القضايا الاستراتيجية قائلا: "زيادة القدرة الصاروخية في الجيش والحرس الثوري تعتبر من عناصر قوة الردع والحفاظ على المصالح الوطنية التي يجب أن تزداد يوما بعد اخر وأكثر من أي وقت مضى".

وتابع قائلا: "اليوم لانقلق من رصد وتحديد ومطاردة كل الطائرات والمسيرات والمقاتلات في حدودنا الجوية وخاصة في منطقة الخليج حيث قام أبناء الشعب الايراني في سلاح الجو بالجيش الايراني بإنتاج رادار من صنع محلي يصل مداه 3000 كيلومتر فيما تشرف مسيراتنا بارتفاع أكثر من 47 ألف قدم على حدودنا وسنتصدى لكل من تسول له نفسه ارتكاب اي خطأ بكل قوة".

