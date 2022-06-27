إيران.. مشاكل في واتساب وإنستغرام وتلميحات بحجبهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

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برزت خلال الأيام القليلة الماضية، مشاكل في تطبيقي ”واتساب“، و“إنستغرام“ في إيران، حيث لم يتم الوصول إلى خدمة المكالمات الصوتية في ”الواتساب“ إلا عبر استخدام برنامج تجاوز الحجب المعروف بـ“VPN“، فيما كشف نائب عن وجود نية لحجب التطبيقين.



وأشار عضو البرلمان الإيراني غلام رضا نوري، الإثنين، إلى ”احتمال أن يتم حجب تطبيق ”واتساب“ و“إنستغرام“ في إيران“، معتبرا أن ”حجب التطبيقين يتماشى مع خطة أقرها البرلمان لتقييد شبكة الإنترنت، والتي تعرف بحماية الفضاء الإلكتروني“.

وبيّن نوري أنه ”اقترح أن تكون اجتماعات وآراء وتصويت المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني شفافة، فيما يتعلق بحجب تطبيقي ”واتساب“ و“إنستغرام“، لكنه لم يوافق“.