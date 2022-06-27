اعتقالات وجولات استفزازية إسرائيلية بالأقصى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت القوات الإسرائيلية 14 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الاعتقالات شملت ستة من نابلس، وثلاثة من سلفيت، وثلاثة من طولكرم، واثنين من الخليل.وأفادت الوكالة باقتحام عشرات المستوطنين أمس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
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