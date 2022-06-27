جولة خليجية للسيسي تشمل عمان والبحرين

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وأفادت الرئاسة المصرية في بيان بأن الرئيس وصل إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأوضحت أنه سيجري خلال زيارته مباحثات مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، تتناول العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس جولة خليجية تتضمن زيارة رسمية لكل من سلطنة عمان ومملكة البحرين.وأفادت الرئاسة المصرية في بيان بأن الرئيس وصل إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأوضحت أنه سيجري خلال زيارته مباحثات مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، تتناول العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.

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